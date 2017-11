How to use argparse to parse python scripts parameters

Basic knowledge of python and object oriented concepts

Learn to use the argparse module to easily parse python scripts parametersEASYIn a previous article we have seen how to parse command line arguments using getopts in the context of bash scripts (you can find the article here ). Now we will see how to accomplish the same task, in a more powerful way, when writing a python script.To achieve our goal, we are going to use a python module called. It will let us specify our command line parameters, and will automatically generate the script help message based on them. So let's begin, we will call our script "printerscript.py":The first thing to do is, obviously, to import themodule. After that we proceed to initialize the parser. Thekeyword, passed to the parser constructor is optional, but allows us to add a brief description of the script when the help message is displayed.There are other keywords we can use to further customize the behavior of the parser: for example providing thekeyword we can provide a text to be displayed after the main help message, or by usingwe can specify the name of the program to be displayed in the same context (by default sys.argv[0] is used).Now it's time to add our first positional parameter to the script. In this case we will add the parameter "printme", that is the string that will be printed by our test script. We accomplish this by using themethod of the parser object we initialized above:The first argument we provided to the method is the name of the parameter, and the second one, optional, is. Using this keyword, we can specify the description for the parameter that will be displayed in the help message generated by argparse.It's important to notice that by default the parameters will be considered as strings: to specify another data type, we must use thekeyword. For example, if we wanted our argument to be converted to an integer, we would have specified it this way:Once we added our parameter, we must invoke themethod of the parser object. This method will return an instance of theclass: the parsed parameters will be stored as attributes of this instance. Finally we can add a line to print the variable. At this point the script should look this way:Let's execute it:The string we passed has been printed has expected. But what if we didn't provide it? The help message would have been showed, describing the script correct usage:Optional parameters are not mandatory for the usage of the script, but they are used to modify its behavior. Argparse recognizes them when it sees that hyphens are provided in the description, so for example:The name of the parameter is prefixed with hyphens (we can specify both the short and the long parameter version). In this case we added the optional parameterwhich specifies how many times the string must be printed. We also used thekeyword. This is really important, because through it, we can specify the value the attribute will assume if the parameter it's not explicitly provided when calling the script.At this point, to verify that the parameter works as expected, all we have to do is modify our script in order to repeat the printing of the string for the specified number of times, therefore we enclose thefunction into a littleLet's try it:All went as expected. In addition, the help message has also been updated, and now includes a description of the new optional parameter:As said above, whensees that a parameter is prefixed with hyphens, it assumes that it is optional. To modify this behavior and "declare" it as mandatory, we can use thekeyword When adding the parameter, in the form:Normally the value provided for a parameter will be stored as an attribute named after the first argument given to themethod in the case of positional parameters, or the first long string option (with the hyphens removed: the --repeat string will become the 'repeat' attribute) in the case of optional parameters. In the latter case, if a long string option is not available, the short one is used. Thekeyword allows us to specify a custom attribute name instead of relying on this behavior.When using themethod we can specify the behavior to use for the parsed options by using another keyword:. The default action is to assign the passed value to the corresponding attribute. In the case of our tiny script, for example, the value provided for theparameter, will be assigned to the 'repeat' attribute of theclass once the arguments are parsed. This behavior, however, can also be modified. Let's describe the other main options in brief:By specifying this action, we are basically saying that the parameter doesn't require an argument:will be assigned as the value to the corresponding attribute if the option is provided, orotherwise.andwill provide respectively a default value ofandThis is similar to the option above, but by using it as a value for thekeyword, instead of a Boolean, avalue will be assigned to the attribute if the parameter is used. This value is specified itself by using thekeyword:Ifis used as value of thekeyword, a list will be created and referenced by the corresponding parameter attribute: the provided value will be appended to it. This is useful in case the parameter is provided more than once:Just like when using, a value will appended to the list referenced by the parameter attribute. The difference is that in this case, the value is not provided by the user, but declared when adding the parameter, again, via thekeyword:In certain situation we could need to make some options mutually exclusive. Themodule lets us accomplish this task in a vary easy way. Basically what we are going to do is to create a separate group of options using themethod of the parser object, and add our arguments to it. For example:One thing to notice is that to be part of aarguments must be optional, therefore positional arguments, or arguments you defined as required () are not allowed in it.At this point you should have an idea of howworks. However, we only scratched the surface of what this module has to offer: for a complete description of all its functionalities please go ahead and read the documentation, you won't regret it. Nice scripting!