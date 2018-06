How to setup Minecraft server on Ubuntu 18.04 Bionic Beaver Linux

Operating System: - Ubuntu 18.04

- Ubuntu 18.04 Software: - Minecraft Server 1.12.2 or higher

# - requires given linux commands to be executed with root privileges either directly as a root user or by use of sudo command

- requires given linux commands to be executed with root privileges either directly as a root user or by use of command $ - requires given linux commands to be executed as a regular non-privileged user

Install Prerequisites

nmap

$ sudo apt update $ sudo apt install wget screen default-jdk nmap

Create Minecraft user

minecraft

$ sudo useradd -m -r -d /opt/minecraft minecraft

Install Minecraft Server

/opt/minecraft

survival

$ sudo mkdir /opt/minecraft/survival

$ sudo wget -O /opt/minecraft/survival/minecraft_server.jar https://s3.amazonaws.com/Minecraft.Download/versions/1.12.2/minecraft_server.1.12.2.jar

$ sudo bash -c "echo eula=true > /opt/minecraft/survival/eula.txt"

/opt/minecraft/survival/

$ sudo chown -R minecraft /opt/minecraft/survival/

Create Minecraft SystemD startup script

$ sudo vi /etc/systemd/system/minecraft@.service

/etc/systemd/system/minecraft@.service

[Unit] Description=Minecraft Server: %i After=network.target [Service] WorkingDirectory=/opt/minecraft/%i User=minecraft Group=minecraft Restart=always ExecStart=/usr/bin/screen -DmS mc-%i /usr/bin/java -Xmx2G -jar minecraft_server.jar nogui ExecStop=/usr/bin/screen -p 0 -S mc-%i -X eval 'stuff "say SERVER SHUTTING DOWN IN 5 SECONDS. SAVING ALL MAPS..."\015' ExecStop=/bin/sleep 5 ExecStop=/usr/bin/screen -p 0 -S mc-%i -X eval 'stuff "save-all"\015' ExecStop=/usr/bin/screen -p 0 -S mc-%i -X eval 'stuff "stop"\015' [Install] WantedBy=multi-user.target

FROM: ExecStart=/usr/bin/screen -DmS mc-%i /usr/bin/java -Xmx2G -jar minecraft_server.jar nogui TO: ExecStart=/usr/bin/screen -DmS mc-%i /usr/bin/java -Xmx4G -jar minecraft_server.jar nogui

Start Minecraft Server

systemctl

$ sudo systemctl start minecraft@survival

$ sudo systemctl status minecraft@survival
● minecraft@survival.service - Minecraft Server: survival
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/minecraft@.service; disabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2018-01-22 12:46:37 AEDT; 16s ago
 Main PID: 7751 (screen)
    Tasks: 21 (limit: 4915)
   CGroup: /system.slice/system-minecraft.slice/minecraft@survival.service
           ├─7751 /usr/bin/SCREEN -DmS mc-survival /usr/bin/java -Xmx2G -jar minecraft_server.jar nogui
           └─7757 /usr/bin/java -Xmx2G -jar minecraft_server.jar nogui

Jan 22 12:46:37 ubuntu systemd[1]: Started Minecraft Server: survival.

$ sudo systemctl enable minecraft@survival

nmap

25565

$ nmap -p 25565 localhost Starting Nmap 7.60 ( https://nmap.org ) Nmap scan report for localhost (127.0.0.1) Host is up (0.00054s latency). Other addresses for localhost (not scanned): ::1 PORT STATE SERVICE 25565/tcp open minecraft Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.06 seconds

Provision new Minecraft server instance on the same host

linuxconfig

25566

/opt/minecraft/linuxconfig/server.properties

$ sudo mkdir /opt/minecraft/linuxconfig $ sudo cp /opt/minecraft/survival/minecraft_server.jar /opt/minecraft/linuxconfig/ $ sudo bash -c "echo eula=true > /opt/minecraft/linuxconfig/eula.txt" $ sudo bash -c "echo server-port=25566 > /opt/minecraft/linuxconfig/server.properties" $ sudo chown -R minecraft /opt/minecraft/linuxconfig/

$ sudo systemctl enable minecraft@linuxconfig $ sudo systemctl start minecraft@linuxconfig

$ sudo systemctl status minecraft@linuxconfig

Appendix

server.properties

max-tick-time=60000 generator-settings= allow-nether=true force-gamemode=false gamemode=0 enable-query=false player-idle-timeout=0 difficulty=1 spawn-monsters=true op-permission-level=4 pvp=true snooper-enabled=true level-type=DEFAULT hardcore=false enable-command-block=false max-players=20 network-compression-threshold=256 resource-pack-sha1= max-world-size=29999984 server-port=25565 server-ip= spawn-npcs=true allow-flight=false level-name=world view-distance=10 resource-pack= spawn-animals=true white-list=false generate-structures=true online-mode=true max-build-height=256 level-seed= prevent-proxy-connections=false use-native-transport=true motd=A Minecraft Server enable-rcon=false

