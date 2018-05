How to install Java on Ubuntu 18.04 Bionic Beaver Linux

Objective

Operating System and Software Versions

Operating System: - Ubuntu 18.04 Bionic Beaver

- Ubuntu 18.04 Bionic Beaver Software: - Java(TM) SE Runtime Environment 8,9,10 or 11

Requirements

Difficulty

Conventions

# - requires given command to be executed with root privileges either directly as a root user or by use of sudo command

- requires given command to be executed with root privileges either directly as a root user or by use of command $ - given command to be executed as a regular non-privileged user

Instructions

Install Java using the Ubuntu Open JDK binaries

$ sudo apt install openjdk-11-jdk

$ sudo apt install openjdk-9-jdk

$ sudo apt install openjdk-8-jdk

Install Java on Ubuntu via PPA

Add PPA Repository

apt

$ sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java $ sudo apt update

Install Java on Ubuntu

apt search oracle-java

$ sudo apt install oracle-java8-set-default

see the below manual Java installation intructions if version 9 is unavailable and you need java version greater than 8.

$ sudo apt install oracle-java9-set-default

$ java --version java 9.0.4 Java(TM) SE Runtime Environment (build 9.0.4+11) Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 9.0.4+11, mixed mode)

Set default Java Version Automatically

oracle-java8-set-default

oracle-java9-set-default

Please note this will not cause apt to remove Java installer, as it will simply update all java related environmental variables and remove oracle-javaX-set-default package counterpart.

$ sudo apt install oracle-java8-set-default Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done The following packages will be REMOVED: oracle-java9-set-default The following NEW packages will be installed: oracle-java8-set-default 0 to upgrade, 1 to newly install, 1 to remove and 0 not to upgrade. Need to get 6,830 B of archives. After this operation, 4,096 B of additional disk space will be used. Do you want to continue? [Y/n] Get:1 http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu bionic/main amd64 oracle-java8-set-default all 8u161-1~webupd8~0 [6,830 B] Fetched 6,830 B in 1s (9,357 B/s) (Reading database ... 99410 files and directories currently installed.) Removing oracle-java9-set-default (9.0.4-1~webupd8~0) ... Selecting previously unselected package oracle-java8-set-default. (Reading database ... 99407 files and directories currently installed.) Preparing to unpack .../oracle-java8-set-default_8u161-1~webupd8~0_all.deb ... Unpacking oracle-java8-set-default (8u161-1~webupd8~0) ... Setting up oracle-java8-set-default (8u161-1~webupd8~0) ... Installing new version of config file /etc/profile.d/jdk.csh ... Installing new version of config file /etc/profile.d/jdk.sh ...

Set default Java Version Manually

$ sudo update-alternatives --get-selections | grep ^java java manual /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/bin/java javac manual /usr/lib/jvm/java-8-oracle/bin/javac javadoc manual /usr/lib/jvm/java-8-oracle/bin/javadoc javafxpackager manual /usr/lib/jvm/java-8-oracle/bin/javafxpackager javah manual /usr/lib/jvm/java-8-oracle/bin/javah javap manual /usr/lib/jvm/java-8-oracle/bin/javap javapackager manual /usr/lib/jvm/java-8-oracle/bin/javapackager javaws manual /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/bin/javaws javaws.real auto /usr/lib/jvm/java-9-oracle/bin/javaws.real

sudo update-alternatives --get-selections | grep java

java

$ sudo update-alternatives --config java There are 2 choices for the alternative java (providing /usr/bin/java). Selection Path Priority Status ------------------------------------------------------------ 0 /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/bin/java 1081 auto mode * 1 /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/bin/java 1081 manual mode 2 /usr/lib/jvm/java-9-oracle/bin/java 1 manual mode Press to keep the current choice[*], or type selection number: 2 update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-9-oracle/bin/java to provide /usr/bin/java (java) in manual mode

$ sudo update-alternatives --get-selections | grep ^java java manual /usr/lib/jvm/java-9-oracle/bin/java javac manual /usr/lib/jvm/java-8-oracle/bin/javac javadoc manual /usr/lib/jvm/java-8-oracle/bin/javadoc javafxpackager manual /usr/lib/jvm/java-8-oracle/bin/javafxpackager javah manual /usr/lib/jvm/java-8-oracle/bin/javah javap manual /usr/lib/jvm/java-8-oracle/bin/javap javapackager manual /usr/lib/jvm/java-8-oracle/bin/javapackager javaws manual /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/bin/javaws javaws.real auto /usr/lib/jvm/java-9-oracle/bin/javaws.real

update-alternatives --config JAVA-EXECUTABLE-HERE

Install Java using the Official Oracle binaries

Java Download

jdk-10.0.1_linux-x64_bin.tar.gz

$ ls ~/jdk-10.0.1_linux-x64_bin.tar.gz /home/linuxconfig/jdk-10.0.1_linux-x64_bin.tar.gz

Install Java on Ubuntu 18.04

/opt/java-jdk

$ sudo mkdir /opt/java-jdk $ sudo tar -C /opt/java-jdk -zxf ~/jdk-10.0.1_linux-x64_bin.tar.gz

Set Defaults

$ sudo update-alternatives --install /usr/bin/java java /opt/java-jdk/jdk-10.0.1/bin/java 1 $ sudo update-alternatives --install /usr/bin/javac javac /opt/java-jdk/jdk-10.0.1/bin/javac 1

Confirm Java Installation

$ java --version java 10.0.1 2018-04-17 Java(TM) SE Runtime Environment 18.3 (build 10.0.1+10) Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM 18.3 (build 10.0.1+10, mixed mode) $ javac --version javac 10.0.1

The objective of this tutorial is to install Java on Ubuntu. We will be installing the latest version of Oracle Java SE Development Kit (JDK) on Ubuntu 18.04 Bionic Beaver Linux. This will be performed in three ways: Installing Java using the Ubuntu Open JDK binaries, installing Java via PPA and installing Java using the official Oracle Java binaries.Privileged access to to your Ubuntu 18.04 Bionic Beaver Linux system is required to perform this installation.EASYIn most cases you do not need to look further to install Java on Ubuntu than Ubuntu's repository which contains an opensource version of Java runtime binaries called Open JDK.To install Ubuntu Java Open JDK version 11 execute:To install Ubuntu Java Open JDK version 9 execute:and for Java Open JDK 8 run:Using Webupd8 Team's PPA repository we can install Java on Ubuntu automatically using thecommand. Webupd8 Team currently maintains Oracle Java 8 and Oracle Java 9 PPA repositories for Ubuntu 18.04 Bionic Beaver.Let's start by adding a PPA repository:After adding PPA repository we can move to installing java on Ubuntu. Executingcommand should now show multiple java versions available for install.Namely they are java8 and java9.To install Java 8 execute:To install Java 9 execute) :The above commands will automatically install selected java version and set all necessary java environment variables.It is possible to install both Oracle Java 8 and Oracle Java 9 versions at the same time.To switch between version simply re-installorpackage.Example:If you maintain multiple versions of java including the OpenJDK java version on your server at the same time you may need to switch between java versions manually.Start by listing your current java environment variable settings:For more verbose version of the above command executeTo setto eg. Java 9 executable run:Confirm your selection:Use theto change the environmental path to any other java executable binaries as required.The following section will describe a manual Oracle Java installation on Ubuntu 18.04.Navigate your browser to the official Oracle java download page and download the latest binaries.We are interested in eg.file.Download java file and save it into your home directory:Now, that your java download is completed and you have obtained the Oracle JDK binaries, execute the following commands to perform the java ubuntu install into adirectory:The following commands will set Oracle JDK as system wide default. Amend the below commands to suit your installed version:What remains is to check for installed java version: